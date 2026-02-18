18 de fevereiro de 2026
VAREJISTA CHINESA

UE investiga contra Shein por produtos ilegais e 'design viciante

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Dick Thomas Johnson/Flickr
A ofensiva amplia a pressão sobre a varejista chinesa, já alvo de críticas por suposta concorrência desleal com o comércio local.
A União Europeia instaurou nessa terça-feira (17) uma investigação formal contra a Shein para apurar a venda de produtos que não atendem às regras do bloco e o uso de recursos digitais considerados potencialmente viciantes.

Leia mais: 'Taxa das blusinhas': o que muda nas compras na Shein e Shopee

A apuração mira práticas como contadores regressivos, alertas de “últimas unidades”, notificações frequentes e sistemas de recompensas semelhantes a jogos, que poderiam pressionar o consumidor a comprar. A ação ocorre no contexto das novas normas digitais europeias, incluindo a Lei de Serviços Digitais.

A ofensiva amplia a pressão sobre a varejista chinesa, já alvo de críticas por suposta concorrência desleal com o comércio local. Na França, o Senado aprovou em 2025 um projeto que pode restringir a publicidade de plataformas de ultra fast fashion, como Shein e Temu. O ministro francês das Pequenas e Médias Empresas, Serge Papin, afirmou que o combate a essas empresas será prioridade em 2026.

A empresa também enfrentou polêmica após o escritório antifraude francês acusá-la, em novembro de 2025, de comercializar bonecas sexuais com aparência infantil. O ministro das Finanças da França, Roland Lescure, declarou que o país poderá bloquear a plataforma caso as vendas persistam.

*Com informações do Metrópoles

