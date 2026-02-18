A União Europeia instaurou nessa terça-feira (17) uma investigação formal contra a Shein para apurar a venda de produtos que não atendem às regras do bloco e o uso de recursos digitais considerados potencialmente viciantes.

Leia mais: 'Taxa das blusinhas': o que muda nas compras na Shein e Shopee

A apuração mira práticas como contadores regressivos, alertas de “últimas unidades”, notificações frequentes e sistemas de recompensas semelhantes a jogos, que poderiam pressionar o consumidor a comprar. A ação ocorre no contexto das novas normas digitais europeias, incluindo a Lei de Serviços Digitais.