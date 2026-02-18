Uma criança de um ano de idade morreu após uma árvore cair sobre o veículo em que estava com a família, na tarde dessa terça-feira (17). O acidente aconteceu na MG-444, próximo ao km 19, em Capetinga, Minas Gerais.

A família retornava para Ribeirão Preto (SP), onde mora, após viagem de Carnaval para Delfinópolis (MG). No carro -um Jeep Commander prata- estavam um homem de 40 anos, que conduzia o veículo, sua esposa de 36 anos e duas crianças: uma menina de 8 anos e uma bebê de 1 ano, segundo informações do G1.