A atriz Sophie Charlotte e o rapper Xamã confirmaram o fim de seu relacionamento, após um período de rumores e especulações. O casal, que manteve a relação de forma discreta, optou por seguir caminhos separados, marcando o término de um dos namoros mais comentados entre as celebridades brasileiras.

Sophie e Xamã foram vistos juntos em diversas ocasiões, e o romance era acompanhado de perto pelos fãs e pela mídia. A decisão do término foi confirmada por ambos, que buscaram preservar a privacidade neste momento, sem detalhar os motivos que levaram à separação.

O anúncio encerra um ciclo na vida pessoal de ambos os artistas, que agora se concentram em seus respectivos projetos profissionais. Sophie Charlotte é um nome consolidado na teledramaturgia, enquanto Xamã continua a ser um dos principais expoentes do rap nacional, com uma carreira musical em ascensão, e também se firma na televisão.