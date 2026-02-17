O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou na manhã desta terça-feira, 17, com destino à Índia, onde realizará uma visita oficial de 18 a 21 de fevereiro, a convite do primeiro-ministro Narendra Modi. A comitiva presidencial fará uma escala em Túnis, capital da Tunísia, antes de seguir para Nova Delhi.

Durante os dias 19 e 20, o presidente Lula participará, em Nova Delhi, de uma cúpula sobre o Impacto da Inteligência Artificial (IA), além de outros eventos relacionados ao tema. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que a cúpula dará continuidade ao 'processo de Bletchley', uma série de reuniões intergovernamentais focadas na segurança e governança da IA.

A agenda de Lula na Índia incluirá uma visita de Estado em 21 de fevereiro, quando será recebido pelo primeiro-ministro indiano. Os líderes devem discutir os atuais desafios do multilateralismo e a necessidade de uma reforma abrangente da governança global, incluindo a reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).