O Congresso do Peru aprovou a destituição do presidente José Jerí, em uma decisão que aprofunda a instabilidade política que tem caracterizado o país nos últimos anos. Jerí, que estava no cargo há apenas quatro meses, foi acusado e julgado por má conduta funcional e falta de idoneidade para exercer a presidência do legislativo.

A moção de destituição foi votada após debates intensos entre os parlamentares, que consideraram as evidências apresentadas contra o presidente suficientes para justificar sua remoção. Esta é mais uma crise política em uma nação que viu uma sucessão de líderes serem afastados por diferentes motivos, refletindo a fragilidade de suas instituições democráticas.

Com a saída de José Jerí, o Congresso peruano deverá eleger um novo chefe do legislativo já nesta quarta-feira, 18 de fevereiro. A expectativa é que este processo seja rápido para preencher a lacuna de liderança e tentar restaurar um mínimo de estabilidade institucional.