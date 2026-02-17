À medida que o conflito entre Rússia e Ucrânia se aproxima de completar quatro anos, a atenção global se volta para o impacto de novas e avançadas armas no campo de batalha. Especialistas e analistas militares observam de perto o desenvolvimento e a implementação de mísseis, jatos de combate e drones que podem ser cruciais para determinar os próximos desdobramentos da guerra, que tem se arrastado e causado imensa devastação.

A introdução dessas tecnologias bélicas mais sofisticadas representa um ponto de inflexão na dinâmica do confronto. A capacidade de ambos os lados em adquirir, utilizar e contrapor esses armamentos pode alterar significativamente as táticas empregadas e a eficácia das ofensivas e defesas.

A busca por superioridade tecnológica tem impulsionado inovações que visam superar as defesas adversárias e garantir vantagem estratégica. O uso de drones de vigilância e ataque, por exemplo, tem sido amplamente documentado, mostrando seu papel em operações de reconhecimento e ataques precisos, enquanto mísseis de longo alcance continuam a ser uma ameaça constante a infraestruturas e bases militares.