A edição de 2026 da Copa do Brasil teve seu pontapé inicial nesta terça-feira, 17, com a primeira fase da competição que reúne 126 clubes de todo o país. O torneio, conhecido por proporcionar confrontos entre equipes de diferentes divisões e regiões, promete mais uma vez grandes emoções e a chance de clubes menores se destacarem.
A fase inicial é composta por jogos únicos, nos quais o time de pior ranking nacional atua como mandante, mas com a vantagem do empate para o visitante. Este formato aumenta a imprevisibilidade e a emoção de cada confronto, já que a eliminação é imediata e os clubes precisam demonstrar sua força desde o primeiro momento.
A Copa do Brasil é uma das competições mais democráticas do calendário nacional, oferecendo uma oportunidade para clubes de todas as esferas do futebol brasileiro sonharem com um título de grande prestígio e uma vaga em competições sul-americanas. Além da glória esportiva, o torneio também representa uma importante fonte de receita para as equipes participantes.
"Em 2026, a Copa do Brasil terá pela primeira vez final única - data-base é 6 de dezembro -, alinhando-se ao padrão de outras competições internacionais de formato similar e garantindo apelo esportivo, turístico e comercial com um evento que encerrará o calendário nacional. Outra medida inédita é a classificação do vice-campeão à fase preliminar da Libertadores, enquanto o vencedor segue garantindo vaga direta à fase de grupos", informou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol).
A primeira partida, disputada no estádio no Lourival Gomes, em Saquarema (RJ), terminou empatada em 1 a 1 no tempo normal, com o visitante Desportiva Ferroviária-ES derrotando o Sampaio Corrêa-RJ por 3 a 1 nos pênaltis.