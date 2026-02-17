A edição de 2026 da Copa do Brasil teve seu pontapé inicial nesta terça-feira, 17, com a primeira fase da competição que reúne 126 clubes de todo o país. O torneio, conhecido por proporcionar confrontos entre equipes de diferentes divisões e regiões, promete mais uma vez grandes emoções e a chance de clubes menores se destacarem.

A fase inicial é composta por jogos únicos, nos quais o time de pior ranking nacional atua como mandante, mas com a vantagem do empate para o visitante. Este formato aumenta a imprevisibilidade e a emoção de cada confronto, já que a eliminação é imediata e os clubes precisam demonstrar sua força desde o primeiro momento.

A Copa do Brasil é uma das competições mais democráticas do calendário nacional, oferecendo uma oportunidade para clubes de todas as esferas do futebol brasileiro sonharem com um título de grande prestígio e uma vaga em competições sul-americanas. Além da glória esportiva, o torneio também representa uma importante fonte de receita para as equipes participantes.