A jovem promessa do tênis brasileiro, João Fonseca, conquistou uma importante vitória em sua estreia no Rio Open, um torneio de nível ATP 500 realizado no Jockey Club Brasileiro. Na noite desta terça-feira, 17, Fonseca superou o compatriota Thiago Monteiro por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/1, garantindo sua vaga nas oitavas de final.

A partida marcou a primeira vitória de João Fonseca em simples nesta temporada, após ser derrotado nas rodadas iniciais do Australian Open e do ATP 250 de Buenos Aires. O desempenho do carioca de 19 anos foi celebrado pela torcida presente na Quadra Guga Kuerten, que entoou cânticos em seu nome.

O triunfo sobre um tenista mais experiente como Thiago Monteiro demonstra o potencial de Fonseca e a sua capacidade de lidar com a pressão de jogar em casa. A vitória é um marco significativo em sua carreira e o coloca no caminho para buscar um feito inédito para o tênis brasileiro no torneio carioca.