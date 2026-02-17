Real Madrid bate Benfica com golaço de Vinicius Junior
| Tempo de leitura: 2 min
O Real Madrid venceu o Benfica por 1 a 0, na noite desta terça-feira (17), no estádio da Luz, no jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões. A partida ficou marcada pela denúncia de racismo de Vinicius Junior contra Gianluca Prestianni.
Vini marcou um golaço e deu a vitória para o Real. Na comemoração do gol, o brasileiro fez uma dancinha em uma das bandeirinhas de escanteio e uma confusão começou. A torcida do Benfica atirou objetos em campo e os jogadores do clube português foram para cima do camisa 7.
O árbitro francês François Letexier deu um cartão amarelo para Vini Jr e ele se estranhou também com Prestianni, argentino do Benfica. O camisa 7 continuou batendo boca com o jogador do Benfica, e depois acusou o jogador de racismo.
O árbitro ativou o protocolo de racismo. Ele fez o gesto em forma de "X" para denunciar o caso ao estádio e o jogo foi paralisado por cerca de 10 minutos, mas nenhum outro atleta foi punido.
Vinicius Junior chegou a 31 gols marcados na Champions e se tornou o segundo brasileiro com mais gols na história da competição. Vini passou com Kaká, com 30, e agora só está atrás de Neymar com 43.
O jogo de volta, que vale uma vaga nas oitavas de final da Champions, acontece na próxima quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabeu.
Lances importantes
Courtois salva o Real Madrid. Aos 23 minutos do 1º tempo, Aursnes experimentou de de fora da área, a bola desviou no meio do caminho, e Courtois fez grande defesa.
Trubin evita gol do Real Madrid. Aos 45, Arda Güler fez boa jogada individual pela direita, cortou para a perna esquerda e finalizou rasteiro no canto. Trubin fez grande defesa.
Vinicius Junior abre o placar para o Real Madrid com um golaço. Aos 5 minutos do 2º tempo, Vini recebeu passe de Mbappé pela direita, limpou para a perna direita e bateu colocado no ângulo. Golaço.
Árbitro ativa protocolo antirracismo. Após o gol, os jogadores do Benfica se estranharam com Vini Jr, e o argentino Prestianni ficou batendo boca com o atacante. Vini acusou o rival de racismo, e o árbitro François Letexier paralisou a partida. Vini levou amarelo, mas nenhum outro jogador foi punido. A partida ficou paralisada por cerca de 10 minutos.
José Mourinho é expulso. O técnico do Benfica foi expulso aos 39 minutos do 2º tempo após pedir um segundo cartão amarelo para Vinicius Junior.
Depois da confusão, nenhum dos dois times criou grandes oportunidades de gol.