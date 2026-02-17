O homem apontado como liderança do Comando Vermelho em Juazeiro do Norte foi preso enquanto recebia medicação em um hospital da cidade, no Cariri cearense, na última sexta-feira (13).

Segundo o Auto de Prisão em Flagrante, Marlisson Lopes Morais procurou atendimento no Hospital Regional do Cariri com crise de pedras nos rins e apresentou documento falso para tentar se internar, utilizando o nome de outra pessoa com antecedentes criminais.