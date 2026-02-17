O homem apontado como liderança do Comando Vermelho em Juazeiro do Norte foi preso enquanto recebia medicação em um hospital da cidade, no Cariri cearense, na última sexta-feira (13).
Segundo o Auto de Prisão em Flagrante, Marlisson Lopes Morais procurou atendimento no Hospital Regional do Cariri com crise de pedras nos rins e apresentou documento falso para tentar se internar, utilizando o nome de outra pessoa com antecedentes criminais.
Após receberem informação de que o foragido estava debilitado, policiais fizeram buscas em unidades de saúde da região e identificaram o suspeito. Durante a abordagem, confirmaram que se tratava de Marlisson, que tinha mandado de prisão em aberto e condenação de 8 anos por tráfico de drogas. Ele também possui registros por homicídio, porte ilegal de arma e organização criminosa.
Além do cumprimento do mandado, o homem foi autuado em flagrante por falsidade ideológica. O celular dele foi apreendido, e a Justiça autorizou a quebra de sigilo dos dados do aparelho.
Na audiência de custódia no sábado (14), a prisão preventiva foi decretada. O suspeito permanece sob escolta policial no hospital, aguardando cirurgia para retirada dos cálculos renais.
*Com informações do G1