Investigações do Ministério Público de São Paulo, registros de apreensões de drogas e casos de homicídio apontam que as facções criminosas PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho) travam disputas por território no interior paulista e no litoral.

Nesta quinta-feira (29), o núcleo do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Piracicaba e a Polícia Militar deflagraram uma operação para prender integrantes das duas facções na região.

Ao menos quatro pessoas foram presas, e há mandados de prisão contra 26 investigados nos municípios de como Piracicaba, Rio Claro, Santa Bárbara D'Oeste, Americana, Leme, Engenheiro Coelho, Limeira, Ipeúna e Hortolândia foram cumpridos - as prisões ocorreram nos últimos três municípios.