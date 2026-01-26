26 de janeiro de 2026
Idoso é arrastado por enxurrada para debaixo de carro e morre

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/CCTV
Romeu Maccione Neto tentava tirar o carro de uma área alagada na rua Piatá quando foi atingido pela enxurrada.

Um homem de 75 anos morreu após ser arrastado por uma enxurrada na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo, durante as chuvas que atingiram a cidade na tarde deste domingo (25).

Romeu Maccione Neto tentava tirar o carro de uma área alagada na rua Piatá quando foi atingido pela enxurrada. O acidente aconteceu por volta das 16h, segundo a Defesa Civil.

Ele ficou preso sob outro veículo e teve a morte constatada por equipes médicas ainda na cena do acidente. O caso foi registrado como morte acidental no 13º DP da Casa Verde.

Chuva forte deixou a região em estado de alerta. Segundo a Subprefeitura da Vila Guilherme, após recomendação da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, a festa de aniversário da Vila Maria, que aconteceria na região, foi cancelada.

Esta é a quarta morte de 2026 por causa das chuvas no estado. A primeira do ano foi em 14 de janeiro, quando uma árvore caiu sobre um carro e matou uma mulher em Taubaté; outras duas aconteceram em 16 de janeiro, quando um homem e uma mulher tiveram o carro arrastado por uma enxurrada na zona sul de São Paulo.

Desde o início da Operação Chuvas, em dezembro de 2025, 13 pessoas morreram em São Paulo. As mortes aconteceram em Campos do Jordão; São Paulo; Guarulhos; Juquitiba; Bauru, Ilhabela; Franca e Taubaté.

