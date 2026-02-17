Acadêmicos do Tucuruvi e Pérola Negra vão voltar a desfilar no Grupo Especial no Carnaval de 2027.

A Acadêmicos do Tucuruvi foi a campeã do Grupo de Acesso com 269,9 pontos. Com o samba-enredo "Anti-Herói Brasil", a escola resgatou na literatura e na cultura popular figuras que representam a dualidade do anti-herói.

Com 269,4 pontos, Pérola Negra e Mancha Verde disputaram o segundo lugar. No critério de desempate, a Pérola Negra garantiu acesso à elite do Carnaval paulista. A escola desfilou no Anhembi com o enredo "Valei-me, cangaceira arretada, Maria que abala a gira, valente e Bonita que vence demanda".