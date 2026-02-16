17 de fevereiro de 2026
FUTEBOL

São Paulo abre quartas do Paulistão; veja datas e onde assistir

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/SPFC
São Paulo venceu a Ponte Preta e garantiu vaga nas quartas do Paulistão
A Federação Paulista (FPF) divulgou nesta segunda (16) as datas e horários dos jogos das quartas de final do Paulistão. As partidas acontecem neste fim de semana.

Confira datas, locais e horários das quartas de final do Paulistão Casas Bahia 2026:

Sábado, 21 de fevereiro

18h30
Red Bull Bragantino x São Paulo
Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista
TNT e HBO Max

20h30
Palmeiras x Capivariano
Arena Crefisa Barueri, em Barueri
Record, CazéTV e HBO Max

Domingo, 22 de fevereiro

16h
Novorizontino x Santos
Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte
TNT e HBO Max

20h30
Portuguesa x Corinthians
Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, no Canindé, em São Paulo
Record, CazéTV e HBO Max

