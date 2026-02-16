O Fluminense venceu o Bangu por 3 a 1, nesta segunda-feira (16), no Maracanã, e está classificado às semifinais do Carioca.

Os gols tricolores foram de Savarino, Canobbio e Ganso. Foi o primeiro gol de Savarino pelo Flu. Ricardo Sena descontou para o Bangu, em uma falha do zagueiro Freytes, único vaiado no jogo.

O tricolor agora enfrenta o Vasco em jogos de ida e volta para definir qual dos dois irá para a final.