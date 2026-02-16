O partido Novo afirmou nesta segunda-feira (16) que pedirá a inelegibilidade do presidente Lula (PT) por causa do desfile carnavalesco que o homenageou no Rio de Janeiro. A legenda afirma que o chefe do governo cometeu abuso de poder político e econômico.

De acordo com a sigla, a medida será tomada quando o petista registrar sua candidatura a reeleição. O prazo para registro é 15 de agosto.