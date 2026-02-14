A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Goiânia apreendeu ontem um ônibus que circulava dois dias depois de deixar 22 pessoas feridas em um acidente na Bahia.

Motorista de 39 anos responsabilizou os proprietários do ônibus. Segundo a PRF, o condutor disse que a empresa dona do veículo se recusou a contratar um serviço de guincho e o enviou para dirigir o ônibus da Bahia, onde ocorreu o acidente, para a capital goiana.

Ônibus foi parado perto do Parque Ecológico. O veículo não tinha retrovisor esquerdo, todos os vidros laterais esquerdos estavam estilhaçados, o para-brisa da área dos passageiros estava danificado, as lâmpadas estavam queimadas e até a proteção do motor estava destruída, diz a polícia.