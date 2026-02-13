A divulgação de trechos de uma reunião reservada do Supremo Tribunal Federal sobre o Caso Master gerou desconforto entre ministros da Corte. A publicação trouxe partes do encontro que tratou da saída de Dias Toffoli da relatoria do inquérito.
Leia mais: Dias Toffoli deixa relatoria do Caso Master após reunião no STF
Internamente, a avaliação foi de que apenas falas favoráveis ao ministro foram tornadas públicas e fora de contexto. Procurado, Toffoli negou ter repassado informações à imprensa.
Segundo a reportagem, oito dos dez ministros teriam defendido a permanência de Toffoli no caso. Apenas o presidente do STF, Luiz Edson Fachin, e a ministra Cármen Lúcia teriam se manifestado pela saída. Após debate que incluiu ponderações sobre o cenário político, Toffoli decidiu deixar a relatoria.
Com a mudança, André Mendonça foi sorteado como novo responsável pelo processo. A substituição evitou a eventual declaração de suspeição do antigo relator e manteve válidos os atos já praticados na investigação.
Nesta sexta-feira, Mendonça se reuniu com delegados da Polícia Federal para se atualizar sobre o andamento do caso.
*Com informações do G1