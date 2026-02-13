A divulgação de trechos de uma reunião reservada do Supremo Tribunal Federal sobre o Caso Master gerou desconforto entre ministros da Corte. A publicação trouxe partes do encontro que tratou da saída de Dias Toffoli da relatoria do inquérito.

Internamente, a avaliação foi de que apenas falas favoráveis ao ministro foram tornadas públicas e fora de contexto. Procurado, Toffoli negou ter repassado informações à imprensa.