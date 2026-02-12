Um homem pulou do terceiro andar de um condomínio em Maringá, no noroeste do Paraná, na tarde dessa quarta-feira (11), após se recusar a pagar pelo programa sexual. O caso foi registrado em vídeos por moradores, que acionaram a polícia ao ouvirem gritos no local.

Segundo relatos, o cliente alegou não ter dinheiro para quitar o serviço. Ao perceber a movimentação de vizinhos e a chegada de pessoas ao apartamento, ele escapou pela janela.

Imagens mostram o momento em que o homem se joga, atinge o ar-condicionado do andar inferior — o que teria amortecido a queda — e, em seguida, se levanta e deixa o local caminhando.