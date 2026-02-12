O ministro Dias Toffoli deixou a relatoria das investigações relacionadas ao Banco Master no Supremo Tribunal Federal (STF) após reunião realizada nesta quinta-feira (12) com os demais integrantes da Corte.

A decisão foi tomada depois de um encontro convocado pelo presidente do STF, Luiz Edson Fachin, para tratar de relatório da Polícia Federal que menciona o nome de Toffoli no âmbito do inquérito. Embora os ministros tenham rejeitado, por unanimidade, a arguição de suspeição contra o colega, o próprio magistrado pediu que os processos sob sua responsabilidade fossem redistribuídos.

Em nota assinada pelos dez ministros, o tribunal afirmou que “não é caso de cabimento para a arguição de suspeição”, com base no artigo 107 do Código de Processo Penal e no artigo 280 do Regimento Interno do STF. O texto também reconhece a “plena validade dos atos praticados” por Toffoli na Reclamação 88.121 e em processos vinculados, além de registrar apoio pessoal ao ministro.