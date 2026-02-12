13 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
POST ENIGMÁTICO

Jung Eun-woo, ator de dramas coreanos, morre aos 40 anos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/@eun_woo109/Instagram
Na véspera da morte, o artista publicou no Instagram a frase “Missed, envied, regretted” (“Sentido falta, invejado, arrependido”)
Na véspera da morte, o artista publicou no Instagram a frase “Missed, envied, regretted” (“Sentido falta, invejado, arrependido”)

O ator sul-coreano Jung Eun-woo morreu nessa terça-feira (11), aos 40 anos. A informação foi divulgada pela imprensa local.

Leia mais: Atriz sul-coreana é encontrada morta aos 24 anos

Na véspera da morte, o artista publicou no Instagram a frase “Missed, envied, regretted” (“Sentido falta, invejado, arrependido”), acompanhada de fotos do ator Leslie Cheung, morto em 2003, da cantora Amy Winehouse, que morreu em 2011, e dele próprio.

Nascido Jeong Dong-jin, Jung Eun-woo estreou na televisão em 2006, no drama Rounding Off Season 3. Ao longo da carreira, participou de produções como H.I.T, Bride of the Sun e Smile Again. Ganhou destaque como protagonista em One Well-Raised Daughter, The Return of Hwang Geum-bok e My Only One.

Ele recebeu o prêmio New Star no SBS Drama Awards de 2012 e, no ano seguinte, foi reconhecido com o Special Acting Award na categoria de drama especial em episódio único. O filme Memory: Manipulated Murder (2021) foi seu último trabalho.

*Com informações do Chosun Ilbo

Comentários

Comentários