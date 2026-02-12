O ator sul-coreano Jung Eun-woo morreu nessa terça-feira (11), aos 40 anos. A informação foi divulgada pela imprensa local.
Leia mais: Atriz sul-coreana é encontrada morta aos 24 anos
Na véspera da morte, o artista publicou no Instagram a frase “Missed, envied, regretted” (“Sentido falta, invejado, arrependido”), acompanhada de fotos do ator Leslie Cheung, morto em 2003, da cantora Amy Winehouse, que morreu em 2011, e dele próprio.
Nascido Jeong Dong-jin, Jung Eun-woo estreou na televisão em 2006, no drama Rounding Off Season 3. Ao longo da carreira, participou de produções como H.I.T, Bride of the Sun e Smile Again. Ganhou destaque como protagonista em One Well-Raised Daughter, The Return of Hwang Geum-bok e My Only One.
Ele recebeu o prêmio New Star no SBS Drama Awards de 2012 e, no ano seguinte, foi reconhecido com o Special Acting Award na categoria de drama especial em episódio único. O filme Memory: Manipulated Murder (2021) foi seu último trabalho.
*Com informações do Chosun Ilbo