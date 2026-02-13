15 de fevereiro de 2026
CONFLITO

Mãe é ferida com vidro por causa de briga por Roblox; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/@carlataizeazevedodejesus/Instagram
Carla foi atacada após tentar intervir em um conflito entre seus filhos gêmeos, de 12 anos, e um colega de 11 anos.
Uma discussão iniciada na plataforma de jogos Roblox terminou com uma mulher ferida com golpes de vidro em Praia Grande, no litoral paulista, na quinta-feira (12). Carla Taize Azevedo de Jesus, de 33 anos, foi atacada após tentar intervir em um conflito entre seus filhos gêmeos, de 12 anos, e um colega de 11 anos.

Leia mais: Roblox concentra série de conflitos que expõem riscos a crianças

Segundo a vítima, as ameaças começaram após um desentendimento dentro do jogo. Ao procurar a família do menino para resolver a situação, Carla FOI surpreendida horas depois por uma mulher de 25 anos, irmã do garoto, que a agrediu em frente de casa.

A vítima sofreu cortes no rosto e no peito, levando oito pontos na face e cinco no tórax. O marido dela também foi ferido ao tentar defendê-la. De acordo com o relato, a agressora ainda publicou mensagens nas redes sociais mencionando o ataque.

O caso foi registrado como lesão corporal e tentativa de homicídio. A Polícia Civil instaurou inquérito e solicitou exames ao Instituto Médico Legal. As investigações continuam.

*Com informações do G1

