Uma discussão iniciada na plataforma de jogos Roblox terminou com uma mulher ferida com golpes de vidro em Praia Grande, no litoral paulista, na quinta-feira (12). Carla Taize Azevedo de Jesus, de 33 anos, foi atacada após tentar intervir em um conflito entre seus filhos gêmeos, de 12 anos, e um colega de 11 anos.
Segundo a vítima, as ameaças começaram após um desentendimento dentro do jogo. Ao procurar a família do menino para resolver a situação, Carla FOI surpreendida horas depois por uma mulher de 25 anos, irmã do garoto, que a agrediu em frente de casa.
A vítima sofreu cortes no rosto e no peito, levando oito pontos na face e cinco no tórax. O marido dela também foi ferido ao tentar defendê-la. De acordo com o relato, a agressora ainda publicou mensagens nas redes sociais mencionando o ataque.
O caso foi registrado como lesão corporal e tentativa de homicídio. A Polícia Civil instaurou inquérito e solicitou exames ao Instituto Médico Legal. As investigações continuam.
*Com informações do G1