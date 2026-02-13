Uma discussão iniciada na plataforma de jogos Roblox terminou com uma mulher ferida com golpes de vidro em Praia Grande, no litoral paulista, na quinta-feira (12). Carla Taize Azevedo de Jesus, de 33 anos, foi atacada após tentar intervir em um conflito entre seus filhos gêmeos, de 12 anos, e um colega de 11 anos.

Segundo a vítima, as ameaças começaram após um desentendimento dentro do jogo. Ao procurar a família do menino para resolver a situação, Carla FOI surpreendida horas depois por uma mulher de 25 anos, irmã do garoto, que a agrediu em frente de casa.