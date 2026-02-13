Um casal formado por um médico de 28 anos e um advogado de 27 foi esfaqueado na rua da Consolação, nas proximidades da estação Higienópolis-Mackenzie, na região central de São Paulo, na noite de sábado (7). As vítimas suspeitam que o ataque tenha motivação homofóbica.

Leia mais: Advogado agride médico por suposta homofobia contra menino

De acordo com o boletim de ocorrência, os namorados foram atacados por dois ou três rapazes, na calçada, na altura do número 986.