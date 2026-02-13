O TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) aceitou a denúncia do MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios) contra o piloto Pedro Turra. O MPDFT confirmou a decisão ao UOL.

Turra se torna réu e responderá por homicídio doloso, quando há intenção de matar. O piloto de 19 anos foi denunciado pelo MPDFT após a morte do estudante Rodrigo Castanheira, de 16 anos, que foi agredido pelo piloto ex-Fórmula Delta em uma briga no Distrito Federal.