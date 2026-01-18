Popular entre crianças e adolescentes, o Roblox concentra uma sequência de episódios que incluem cyberbullying, assédio, denúncias de aliciamento sexual, circulação de conteúdos impróprios e falhas nos mecanismos de moderação.

A plataforma chamou a atenção nesta semana após ser tomada por protestos virtuais depois do anúncio de restrições de idade no chat para usuários. A empresa passou a exigir verificação de idade por reconhecimento facial e a restringir a conversa entre usuários de faixas etárias diferentes.

Relatos de usuários, especialistas e organizações de defesa da infância indicam que esses episódios não são isolados e expõem os riscos de um ambiente digital que combina características de jogo e de rede social.