As agências bancárias em todo o país estarão fechadas para atendimento ao público na próxima segunda-feira e na terça-feira de Carnaval. Na Quarta-feira de Cinzas (18), os bancos só vão abrir depois do meio-dia.

Esta sexta-feira (13), véspera do feriadão, é o último dia de funcionamento normal das agências bancárias de atendimento presencial.

Na segunda e terça, feriado bancário, não serão feitas as compensações, incluindo a TED.