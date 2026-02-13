As agências bancárias em todo o país estarão fechadas para atendimento ao público na próxima segunda-feira e na terça-feira de Carnaval. Na Quarta-feira de Cinzas (18), os bancos só vão abrir depois do meio-dia.
Esta sexta-feira (13), véspera do feriadão, é o último dia de funcionamento normal das agências bancárias de atendimento presencial.
Na segunda e terça, feriado bancário, não serão feitas as compensações, incluindo a TED.
Já o Pix, sem problemas. O Pix funciona 24 horas todos os dias, inclusive nos feriados.
A população também pode utilizar os canais eletrônicos e correspondentes bancários para o pagamento das contas.
Segundo a Federação Brasileira de Bancos, os carnês e as contas de consumo de água, energia e telefone, que tiverem marcadas para vencer durante o carnaval, poderão ser pagas, sem acréscimo no valor, no primeiro dia útil após o feriado, que é a quarta-feira, dia 18.
Já no caso dos tributos e impostos, é necessário o pagamento antecipado, nesta sexta-feira (13), para evitar a incidência de juros e multa.
Resumindo, os bancos funcionam nesta sexta-feira e depois só abrirão as portas ao meio-dia da quarta-feira de cinzas, dia 18. Nesse meio tempo, transações apenas eletrônicas.