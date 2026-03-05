05 de março de 2026
MAL SÚBITO

Hospital informa estado de Marquito, ainda internado em UTI

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Metrópoles
Segundo o Hospital Nipo-Brasileiro, ele permanece internado na UTI.
O Hospital Nipo-Brasileiro divulgou nessa quarta-feira (4) novo boletim médico sobre o estado de saúde de Marco Antonio Gil Ricciardelli, conhecido como Marquito. Segundo a unidade, ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com a nota, o quadro geral ainda é considerado grave, mas o paciente apresenta estado clínico estável, sem mudanças relevantes em relação ao informe anterior. O hospital informou que estão mantidas as medidas de suporte e monitoramento adotadas pela equipe multiprofissional.

Marquito sofreu mal súbito na última quinta-feira (26), enquanto pilotava motocicleta na Vila Gustavo, na zona norte de São Paulo. Ele perdeu o controle do veículo e caiu, sofrendo ferimentos no rosto e fratura em uma costela. O atendimento inicial foi realizado pelo Samu, que o levou ao hospital.

No dia seguinte ao acidente, o SBT comunicou que o humorista passou por cirurgia de aproximadamente quatro horas, sem intercorrências. Em boletim divulgado no domingo (1º), a instituição informou que ele foi extubado e já respirava sem auxílio de aparelhos, com necessidade de fisioterapia respiratória e início de reabilitação motora.

Com informações do Metrópoles.

