O Hospital Nipo-Brasileiro divulgou nessa quarta-feira (4) novo boletim médico sobre o estado de saúde de Marco Antonio Gil Ricciardelli, conhecido como Marquito. Segundo a unidade, ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com a nota, o quadro geral ainda é considerado grave, mas o paciente apresenta estado clínico estável, sem mudanças relevantes em relação ao informe anterior. O hospital informou que estão mantidas as medidas de suporte e monitoramento adotadas pela equipe multiprofissional.

Marquito sofreu mal súbito na última quinta-feira (26), enquanto pilotava motocicleta na Vila Gustavo, na zona norte de São Paulo. Ele perdeu o controle do veículo e caiu, sofrendo ferimentos no rosto e fratura em uma costela. O atendimento inicial foi realizado pelo Samu, que o levou ao hospital.