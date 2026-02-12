Uma faixa de terra no Estreito do Melão, em Cananéia (SP), deve se romper nos próximos anos devido à erosão acelerada, isolando parte da Ilha do Cardoso e formando uma nova ilha no litoral sul paulista. O Ministério Público cobra providências do estado.

O avanço da erosão pode provocar o rompimento do cordão de areia que separa o mar do estuário e abrir uma nova barra. A mudança tende a afetar manguezais, a biodiversidade local e seis territórios tradicionais caiçaras na região.

Nova ilha não surgirá do mar aberto, mas do isolamento de um trecho já existente da Ilha do Cardoso. A faixa ao sul do Estreito do Melão mede cerca de 6 quilômetros e poderá ficar cercada por água se o rompimento se confirmar. O fenômeno criou um canal de 170 metros de largura e 3 metros de profundidade, isolando moradores por via terrestre.