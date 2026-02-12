A Justiça de Minas Gerais concedeu a soltura de um adolescente suspeito de matar três mulheres em uma padaria de Ribeirão das Neves (MG). Um novo suspeito foi preso pela polícia.

A decisão acatou um pedido apresentado pelo Ministério Público de Minas Gerais. A motivação para a reviravolta no caso seria o surgimento de um novo suspeito.

A defesa do jovem de 17 anos não foi localizada. Em nota, tanto o Ministério Público como a Justiça de Minas afirmaram à reportagem que por força do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) o caso corre em segredo de Justiça e que não poderiam se manifestar.