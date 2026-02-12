Quatro ministros do governo federal avaliam que a permanência de Dias Toffoli na relatoria do caso Banco Master, no Supremo Tribunal Federal, tornou-se “insustentável”. A avaliação foi feita sob reserva ao SBT News nesta quinta-feira (12).
A pressão aumentou após o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, entregar ao presidente do STF, Edson Fachin, relatório com menções a Toffoli em mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro, dono do banco.
Em nota, o ministro confirmou ser sócio da Maridt Participações, empresa que negociou participação no resort Tayayá com um fundo de investimentos ligado a Vorcaro. Toffoli afirmou que a Lei Orgânica da Magistratura permite que magistrados integrem quadro societário, desde que não exerçam função de gestão.
Auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva consideram que o ministro demorou a reconhecer publicamente sua participação na empresa, o que, na visão deles, dificulta sua continuidade no comando do processo.
Apesar das críticas, Toffoli reagiu ao relatório da PF e determinou o envio ao STF do conteúdo completo dos celulares apreendidos na investigação.