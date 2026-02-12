Quatro ministros do governo federal avaliam que a permanência de Dias Toffoli na relatoria do caso Banco Master, no Supremo Tribunal Federal, tornou-se “insustentável”. A avaliação foi feita sob reserva ao SBT News nesta quinta-feira (12).

A pressão aumentou após o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, entregar ao presidente do STF, Edson Fachin, relatório com menções a Toffoli em mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro, dono do banco.