O ministro Dias Toffoli determinou nesta quinta-feira (12) que a Polícia Federal envie ao Supremo Tribunal Federal a íntegra dos dados extraídos de todos os celulares e mídias apreendidos no inquérito que apura suspeitas envolvendo o Banco Master. A decisão foi tomada após a PF encaminhar ao presidente da Corte, Edson Fachin, relatório sobre a perícia no aparelho de Daniel Vorcaro, dono da instituição financeira.

De acordo com as investigações, mensagens encontradas no celular de Vorcaro citam o nome de Toffoli. O conteúdo não foi divulgado. Na decisão, o ministro requisita laudos periciais completos, incluindo dados telemáticos, informáticos e telefônicos.