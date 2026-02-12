Um homem suspeito de matar e decapitar Dante Brito Michelini, 76, em um sítio de Guarapari (ES) foi preso nesta quarta-feira (12) pela polícia. A cabeça de Dante, que não foi encontrada no local do crime, também foi recuperada.

Suspeito, de 29 anos, dormia escondido no sítio de Dante, mas foi descoberto e expulso a pauladas pelo homem do local. Essa expulsão teria feito com que ele virasse motivo de chacota na vizinhança e motivado o crime, segundo a polícia.

"Segundo o interrogatório, ele ficou com muita raiva pelo fato de ser agredido pela vítima. Ele foi agredido com uma paulada e foi vítima de deboche na região porque teria apanhado de uma pessoa que disseram que era estuprador. Isso criou uma raiva nele", diz Franco Malini, chefe do DHPP de Guarapari.