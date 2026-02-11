A Polícia Civil de Santa Catarina instaurou inquérito para investigar a causa da morte de mãe e filho, que foram achados sem vida dentro de um apartamento na região central de Joinville, na segunda-feira.

Corpos da mãe, de 87 anos, e do filho, de 47, foram encontrados em estado avançado de decomposição. Os cadáveres foram descobertos após vizinhos estranharem o odor forte vindo do apartamento e acionarem a Polícia Militar.

Mãe e filho já estavam mortos em um intervalo de três a nove dias antes de seus corpos serem descobertos. O apartamento estava com o ar-condicionado ligado, por esse motivo a polícia acredita que o odor característico da decomposição foi camuflado, o que demorou para os vizinhos notarem o mau cheiro.