A defesa de Jair Bolsonaro (PL) voltou a pedir nesta quarta-feira (11) que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes conceda prisão domiciliar em caráter humanitário ao ex-presidente, que atualmente está preso na Papudinha, batalhão da Polícia Militar ao lado do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

No documento apresentado ao Supremo, os advogados de Bolsonaro afirmam que o ex-mandatário se encontra "em situação de multimorbidade grave, permanente e progressiva, com risco concreto de descompensação súbita e de eventos potencialmente fatais".

Em outra frente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), esteve em Brasília nesta quarta para reuniões com quatro ministros do STF (Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes) para tratar do Propag, programa de pagamento de dívidas dos estados.