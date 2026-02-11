O barbeiro Ramon Miranda pulou pela janela de um carro desengatado para impedir que duas crianças se machucassem, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
O caso aconteceu na última sexta-feira (6), no bairro Parque Xangri-Lá, e foi registrado por câmeras de segurança.
As imagens mostram o veículo descendo de ré enquanto a mãe das crianças estava do lado de fora. Dentro do automóvel estavam um menino e um bebê de oito meses.
Ramon, que havia atendido a família minutos antes, correu atrás do carro e acionou o freio de mão. Segundo ele, o automóvel começou a se mover após a criança mais velha mexer na marcha. Ninguém ficou ferido.
*Com informações do g1