O barbeiro Ramon Miranda pulou pela janela de um carro desengatado para impedir que duas crianças se machucassem, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O caso aconteceu na última sexta-feira (6), no bairro Parque Xangri-Lá, e foi registrado por câmeras de segurança.