Um motociclista morreu na madrugada desta quarta-feira (11) após acidente com um carro Tesla Cybertruck na avenida Nove de Julho, zona sul de São Paulo.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o carro de luxo atravessava a avenida, no sentido Marginal Pinheiros, para acessar o túnel Max Feffer, quando atingiu a moto.