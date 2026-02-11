Motociclista morre em colisão com carro futurista da Tesla
| Tempo de leitura: 1 min
Um motociclista morreu na madrugada desta quarta-feira (11) após acidente com um carro Tesla Cybertruck na avenida Nove de Julho, zona sul de São Paulo.
Imagens de câmeras de segurança mostram que o carro de luxo atravessava a avenida, no sentido Marginal Pinheiros, para acessar o túnel Max Feffer, quando atingiu a moto.
A moto foi arrastada por cerca de dez metros e o motociclista foi levado à Santa Casa da capital, mas não resistiu. Não há informações sobre ferimentos no casal que ocupava o Tesla.
O túnel foi bloqueado durante a madrugada, mas foi liberado no início da manhã, após o trabalho das equipes de resgate. A polícia investiga as causas do acidente.
*Nota da Sampi
Segundo apuração do G1, o proprietário e condutor do Tesla Cybertruck envolvido no acidente que terminou com a morte do motociclista é o dentista Igor Costa Alves, 36 anos. Ele é conhecido nas redes sociais por atuar com harmonização facial e atende celebridades, entre elas a cantora Gretchen.