12 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
POUSO FORÇADO

Avião sai da pista e cai no mar na Somália

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/AUSSOM/X
A aeronave apresentou problema mecânico 15 minutos após a decolagem.
A aeronave apresentou problema mecânico 15 minutos após a decolagem.

Um avião com 55 pessoas saiu da pista durante pouso de emergência e caiu em área rasa do mar no aeroporto de Mogadíscio, na Somália. Não houve mortes.

Leia mais: Avião da Latam faz pouso de emergência em Ribeirão Preto

Segundo autoridades locais, a aeronave apresentou problema mecânico 15 minutos após a decolagem e tentou retornar ao aeroporto. Ao ultrapassar a pista, acabou atingindo o oceano.

A missão da União Africana no país informou que não houve vítimas fatais e que os feridos receberam atendimento médico imediato. A companhia aérea afirmou que apenas a aeronave sofreu danos. As causas do incidente serão investigadas.

*Com informações da People e da AP

Comentários

Comentários