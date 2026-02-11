Um avião com 55 pessoas saiu da pista durante pouso de emergência e caiu em área rasa do mar no aeroporto de Mogadíscio, na Somália. Não houve mortes.

Segundo autoridades locais, a aeronave apresentou problema mecânico 15 minutos após a decolagem e tentou retornar ao aeroporto. Ao ultrapassar a pista, acabou atingindo o oceano.