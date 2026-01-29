Um avião da Latam fez um pouso de emergência por volta das 16h30 no aeroporto de Ribeirão Preto (SP) depois que uma bateria portátil, também conhecida como power bank, explodiu a bordo.

Segundo apurou a reportagem, o voo LA3581 ia de São Paulo a Brasília quando o comandante desviou o voo para Ribeirão Preto, sob a alegação de fogo a bordo. As chamas foram contidas pela tripulação.

Em nota, a concessionária Rede VOA, que administra o aeroporto, diz que a situação foi controlada imediatamente pela tripulação do avião e o pouso foi realizado com acompanhamento, por precaução por bombeiros e pela equipe médica do aeroporto de plantão.