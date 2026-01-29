Avião da Latam faz pouso de emergência em Ribeirão Preto
Um avião da Latam fez um pouso de emergência por volta das 16h30 no aeroporto de Ribeirão Preto (SP) depois que uma bateria portátil, também conhecida como power bank, explodiu a bordo.
Segundo apurou a reportagem, o voo LA3581 ia de São Paulo a Brasília quando o comandante desviou o voo para Ribeirão Preto, sob a alegação de fogo a bordo. As chamas foram contidas pela tripulação.
Em nota, a concessionária Rede VOA, que administra o aeroporto, diz que a situação foi controlada imediatamente pela tripulação do avião e o pouso foi realizado com acompanhamento, por precaução por bombeiros e pela equipe médica do aeroporto de plantão.
No texto, a concessionária afirma que três passageiros se sentiram mal durante o pouso por causa do nervosismo e foram atendidos em solo.
Mais cedo, a informação era de que um passageiro havia recebido acompanhamento médico.
"A ocorrência foi acompanhada pelo CCO [Centro de Controle Operacional] da Rede VOA", diz a nota.
Uma nova aeronave, afirma a empresa, estava posicionada na pátio para receber os passageiros e decolar rumo ao destino original.
Procurada, a Latam afirma que está apurando o ocorrido. A empresa aérea não confirmou a troca da aeronave, um Airbus A-320.
Até 17h, os bombeiros seguiam realizando atendimento no local.