Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (11) mostra que 43% dos brasileiros avaliam que a economia piorou nos últimos 12 meses, enquanto 24% dizem que houve melhora. Outros 30% afirmam que a situação permaneceu igual.

Leia mais: 'Não sou doido de brigar com Trump', diz Lula

O levantamento, encomendado pela Genial Investimentos, ouviu 2.004 pessoas entre 5 e 9 de fevereiro. A margem de erro é de dois pontos percentuais.