Para 43% dos brasileiros, economia piorou nos últimos 12 meses

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Daniel Garcia Neto/Flickr
Para os próximos 12 meses, 43% acreditam em melhora da economia.

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (11) mostra que 43% dos brasileiros avaliam que a economia piorou nos últimos 12 meses, enquanto 24% dizem que houve melhora. Outros 30% afirmam que a situação permaneceu igual.

O levantamento, encomendado pela Genial Investimentos, ouviu 2.004 pessoas entre 5 e 9 de fevereiro. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Para os próximos 12 meses, 43% acreditam em melhora da economia, 29% projetam piora e 24% esperam estabilidade.

Sobre preços, 56% dizem que os alimentos subiram no último mês. Em relação ao poder de compra, 61% afirmam que conseguem comprar menos do que há um ano. Já 49% consideram que está mais difícil conseguir emprego.

*Com informações do g1

