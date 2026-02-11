Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (11) mostra que 43% dos brasileiros avaliam que a economia piorou nos últimos 12 meses, enquanto 24% dizem que houve melhora. Outros 30% afirmam que a situação permaneceu igual.
O levantamento, encomendado pela Genial Investimentos, ouviu 2.004 pessoas entre 5 e 9 de fevereiro. A margem de erro é de dois pontos percentuais.
Para os próximos 12 meses, 43% acreditam em melhora da economia, 29% projetam piora e 24% esperam estabilidade.
Sobre preços, 56% dizem que os alimentos subiram no último mês. Em relação ao poder de compra, 61% afirmam que conseguem comprar menos do que há um ano. Já 49% consideram que está mais difícil conseguir emprego.
*Com informações do g1