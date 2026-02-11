11 de fevereiro de 2026
Filha esfaqueia mãe pelas costas e foge; VÍDEO

Vizinhos relataram ter ouvido gritos de socorro.

Uma mulher atacou a própria mãe com pelo menos quatro facadas durante discussão familiar em Águas Lindas (GO) e fugiu após o crime. A vítima sobreviveu, informou o portal Metrópoles.

O caso aconteceu no último sábado (7), no Setor 10 da cidade. Vizinhos relataram ter ouvido gritos de socorro.

O Samu prestou atendimento à vítima, que foi socorrida com vida. A suspeita não foi localizada até o momento e é procurada pela Polícia Civil de Goiás, que investiga o caso.

