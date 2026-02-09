Um homem foi preso suspeito de invadir a casa de uma jovem de 20 anos e esfaqueá-la ao menos 15 vezes, na noite de sexta-feira (6), em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a mãe da vítima, a filha teria negado pedido de namoro do agressor, que passou a persegui-la.

Alana Anísio Rosa, 20, está internada em estado grave, em coma induzido. Luiz Felipe Sampaio, 22, chegou a fugir do local do crime, mas foi preso em seguida. A polícia afirmou que ele não constituiu advogado e foi encaminhado ao sistema prisional. A Justiça manteve a prisão preventiva (sem prazo).

De acordo com testemunhas, após conhecer Alana em uma academia, Sampaio passou a enviar flores e chocolates de forma anônima à jovem. Tempos depois, ele se declarou e a pediu em namoro, mas ela disse não querer compromisso.