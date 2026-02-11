A criação de cursos de medicina havia sofrido um embargo oficial em 2018, no fim do governo Michel Temer (MDB), quando foi definida a interrupção de cinco anos no processo de autorização do MEC. O chamamento de 2023 veio após o fim do embargo.

Instituições privadas, no entanto, conseguiram autorizações por via judicial no período do embargo, e a oferta de cursos de medicina cresceu. Reportagem da Folha de S. Paulo mostrou que, em menos de dois anos, o MEC aprovou a abertura de 77 novos cursos de medicina no país, que, juntos, passaram a ofertar 4.412 vagas de graduação. O tamanho da expansão foi criticado por pesquisadores da USP.

Um total de 99 cursos de medicina pode ser punido por não alcançar a pontuação considerada satisfatória na primeira edição do Enamed.