O homem que se apresentava como pai de santo e incorporava a entidade Zé Pilintra foi detido em Sobradinho II, Distrito Federal, sob mandado de prisão por estupro de vulnerável. Leandro Mota Pereira, de 37 anos, estava foragido desde agosto do ano passado e é investigado por outros quatro casos de estupro. Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) efetuaram a prisão na terça-feira (10), quando o encontraram escondido sob uma cama num condomínio residencial.

Leia mais: Saiba como o 'Rei da Amarração' aplicava golpes amorosos

As investigações da Polícia Civil do DF apontam que o suspeito dopava, estuprava, coagia e ameaçava mulheres e uma adolescente, com idades entre 17 e 30 anos, que frequentavam seu terreiro de umbanda. Ele é acusado de explorar a fé das vítimas, simulando incorporações e alegando que as relações sexuais eram determinadas por entidades espirituais. Em um dos relatos, uma adolescente foi abusada após ser dopada com chá, e posteriormente ameaçada para não denunciar os crimes.