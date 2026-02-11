Uma mala com dinheiro foi arremessada pela janela de um apartamento em Balneário Camboriú (SC) durante o cumprimento de mandado da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (11). O imóvel é alvo da terceira fase da Operação Barco de Papel, que investiga suspeitas de irregularidades envolvendo recursos da RioPrevidência.

Leia mais: Rioprevidência foi o fundo de pensão que mais investiu no Master

Segundo a PF, ao chegarem ao endereço, agentes flagraram um dos ocupantes jogando pela janela a mala com grande quantidade de dinheiro em espécie. O valor foi recuperado. No local, também foram apreendidos dois carros de luxo e dois celulares.