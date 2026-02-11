Uma mala com dinheiro foi arremessada pela janela de um apartamento em Balneário Camboriú (SC) durante o cumprimento de mandado da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (11). O imóvel é alvo da terceira fase da Operação Barco de Papel, que investiga suspeitas de irregularidades envolvendo recursos da RioPrevidência.
Segundo a PF, ao chegarem ao endereço, agentes flagraram um dos ocupantes jogando pela janela a mala com grande quantidade de dinheiro em espécie. O valor foi recuperado. No local, também foram apreendidos dois carros de luxo e dois celulares.
Nesta etapa, são cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Balneário Camboriú e Itapema, expedidos pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A decisão tem como base indícios de obstrução das investigações e ocultação de provas.
A operação apura possíveis crimes contra o sistema financeiro relacionados à aplicação de cerca de R$ 970 milhões da RioPrevidência em letras financeiras do Banco Master, instituição que foi liquidada pelo Banco Central. As diligências buscam localizar bens e valores que teriam sido retirados do apartamento do principal investigado em fase anterior da ação.
