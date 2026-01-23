Os alvos de busca e apreensão são a sede do próprio Rioprevidência, que gere aposentadorias e pensões de servidores públicos do Rio, e endereços de pessoas relacionadas ao órgão. Uma deles é o atual presidente do fundo, Deivis Marcon Antunes. Além de Antunes, também houve buscas contra Eucherio Lerner Rodrigues, ex-diretor de investimentos, e Pedro Pinheiro Guerra Leal, ex-gerente de investimentos. A operação foi intitulada Barco de Papel e os mandados foram expedidos pela 6ª Vara Federal do Rio.

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (23) uma operação para apurar suspeitas de operações financeiras irregulares relacionadas ao Banco Master no fundo de previdência dos servidores do estado do Rio de Janeiro.

Na residência de Antunes, localizada no bairro de Botafogo, foram apreendidos pen drives, dinheiro em espécie e relógios. Ele não foi encontrado no local, pois havia viajado legalmente para o exterior no dia 15. Segundo o Rioprevidência, o presidente está de férias, período que já estava programado desde novembro do ano passado.

Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Antunes assumiu a presidência do Rioprevidência em julho de 2023, após indicação do governador Cláudio Castro (PL). Foi na gestão de Antunes que o Rioprevidência investiu em fundos liderados pelo grupo Master, em aplicações financeiras sem garantias.

Procurado pela reportagem, o Rioprevidência disse em nota que "todos os investimentos efetuados pela autarquia observaram rigorosamente a legislação vigente e as normas dos órgãos de controle".

Também disse que está resguardado por decisão judicial de dezembro que determinou a retenção de R$ 970 milhões, acrescidos de juros e correção monetária, para "proteger o patrimônio previdenciário dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do estado do Rio".

"Dessa forma, o investimento já está sendo quitado com a retenção de valores decorrentes dos empréstimos consignados, que seriam repassados ao Banco. Importante ressaltar que, com isso, os recursos estão à disposição do caixa previdenciário e o investimento será liquidado em cerca de dois anos", acrescentou. O órgao afirma ainda que está à disposição das autoridades competentes para prestar os esclarecimentos necessários.

As defesas dos alvos ainda não foram localizadas pela reportagem.