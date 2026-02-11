A Câmara Municipal de Curitiba analisa o projeto de lei que pretende proibir atividades relacionadas ao Halloween nas escolas públicas da capital paranaense. A proposta é de autoria do vereador Eder Borges (PL) e abrange unidades da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

O texto prevê a vedação de celebrações, eventos pedagógicos ou recreativos ligados à data, incluindo o uso de fantasias, símbolos e decorações típicas. Na justificativa, o parlamentar argumenta que elementos associados ao Halloween podem causar impactos ao desenvolvimento infantil e não fazem parte da cultura brasileira. Ele também defende que o ambiente escolar deve respeitar valores familiares.