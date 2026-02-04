Alunos de uma escola estadual de Caçapava, no interior de São Paulo, tiveram aulas de comandos militares ministradas por monitores do modelo cívico-militar, com registro de erros de grafia no quadro, no início do ano letivo. A Secretaria da Educação do estado afirmou que a situação foi pontual, ocorreu no primeiro dia de implementação do programa e não faz parte da rotina prevista.

Durante a atividade, palavras como "descançar" e "continêcia" foram escritas de forma incorreta no quadro. As grafias corretas são "descansar" e "continência". Após ser alertado, o monitor corrigiu os termos ainda durante a aula.

A atividade fazia parte de uma apresentação inicial relacionada à ordem unida, conjunto de movimentos padronizados comuns à formação militar, e foi conduzida por policiais militares aposentados que atuam como monitores no modelo cívico-militar adotado pela rede estadual.