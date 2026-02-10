A Polícia Civil investiga o relato de que uma adolescente teria sofrido um estupro coletivo em 2023 com participação do piloto Sérgio Antônio Lopes, 60, preso nesta segunda-feira (9). Os abusos, cometidos por três homens ao mesmo tempo, foram supostamente facilitados pela avó da vítima, que também foi presa durante a Operação Apertem os Cintos, da Polícia Civil. Nesta terça-feira (10), ambos tiveram a prisão mantida pela Justiça.

De acordo com relato presente no inquérito, a avó tinha conhecimento de toda a situação, controlava a rotina da neta e permitia os abusos sofridos mediante pagamento feito por homens mais velhos, como ocorria com o piloto. O processo corre em sigilo e a reportagem não conseguiu obter contato com a defesa dos suspeitos presos.

Em coletiva realizada na segunda-feira (9), a delegada Ivalda Aleixo, do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), informou que uma das vítimas apresentava hematomas decorrentes da violência sofrida. Em troca da violência cometida, conforme a polícia, o piloto dava aos responsáveis pequenas quantias e pagava medicamentos, aluguel e até TV.