Um homem morreu soterrado na madrugada desta terça-feira (10) depois que um barranco deslizou e atingiu a casa onde ele estava, no bairro Vila Conceição, em Muriaé, na Zona da Mata mineira. O desmoronamento foi provocado pelo grande volume de chuva registrado na cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta de 1h. O resgate do corpo levou cerca de seis horas, devido à grande quantidade de terra sobre o imóvel, e a vítima foi localizada sem vida por volta das 7h.