Um homem morreu soterrado na madrugada desta terça-feira (10) depois que um barranco deslizou e atingiu a casa onde ele estava, no bairro Vila Conceição, em Muriaé, na Zona da Mata mineira. O desmoronamento foi provocado pelo grande volume de chuva registrado na cidade.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta de 1h. O resgate do corpo levou cerca de seis horas, devido à grande quantidade de terra sobre o imóvel, e a vítima foi localizada sem vida por volta das 7h.
Ainda conforme os bombeiros, o homem vivia anteriormente em situação de rua e havia sido chamado para trabalhar como pedreiro pelo proprietário do terreno. Ele passou a morar de favor em uma residência construída nos fundos do imóvel principal. A idade da vítima não foi informada.
A Defesa Civil informou que Muriaé registrou 96 milímetros de chuva em apenas três horas. O temporal causou deslizamentos em diferentes pontos da cidade, atingiu imóveis e provocou a elevação do Rio Muriaé, que subiu cerca de três metros acima do nível esperado e transbordou em alguns trechos.
Rodovias da região também foram afetadas. Houve alagamentos na BR-116, com tráfego mantido em baixa velocidade, e queda de barreira na BR-356, em Eugenópolis.
*Com informações do g1