Defesa Civil confirma 15ª morte em SP em decorrência das chuvas
A Defesa Civil confirmou nesta segunda-feira (9) a 15ª morte relacionada às chuvas no estado de São Paulo durante a Operação Chuvas 2025/26, iniciada no dia 1º de dezembro e com término previsto para 31 de março.
O óbito ocorreu na tarde deste domingo (8) no córrego Barnabé, região central de Indaiatuba, na região de Campinas, nas proximidades da rua Bernardino de Campos.
A corporação informou que suas equipes foram acionadas para atendimento envolvendo trabalhadores que atuavam em uma ação de contenção de vazamento de resíduo químico e óleo mineral no córrego.
De acordo com informações preliminares, a embarcação utilizada pela equipe tombou após ser atingida por uma forte correnteza repentina, conhecida como cabeça d'água.
"Durante o incidente, um dos trabalhadores foi arrastado pela força da água. O Corpo de Bombeiros atuou na ocorrência com quatro viaturas e respectivas equipes, localizando a embarcação ainda no mesmo dia", disse a Defesa Civil, em nota.
Com a redução da correnteza, o corpo da vítima foi localizado na tarde desta segunda nas proximidades do ponto indicado por testemunhas como o local do tombamento da embarcação.
A vítima foi retirada e reconhecida por familiares. A perícia foi acionada para avaliação do local e adoção das providências cabíveis, e a área permaneceu sob os cuidados do policiamento.
Óbitos durante a Operação Chuvas 25/26
1) 10/12/25 - Campos do Jordão: deslizamento
Vítima: um homem
2) 10/12/25 - São Paulo (zona leste): queda de muro
Vítima: uma mulher
3) 12/12/25 - Guarulhos: queda de árvore sobre ponto de ônibus
Vítima: uma mulher
4) 13/12/25 - Juquitiba: descarga elétrica
Vítima: um homem
5) 14/12/25 - Bauru: enxurrada
Vítima: um homem
6) 16/12/25 - Ilhabela: queda de muro
Vítima: um homem
7) 16/12/25 - Ilhabela: enxurrada
Vítima: um homem
8) 16/12/25 - Guarulhos: carro arrastado pela enxurrada
Vítima: um homem
9) 29/12/25 - Franca: desabamento do telhado de um galpão
Vítima: um homem
10) 14/1/26 - Taubaté: queda de árvore sobre veículo
Vítima: uma mulher
11 e 12) 16/1/26 - São Paulo (zona sul): carro arrastado pela enxurrada
Vítima: casal (um homem e uma mulher)
13) 25/1/26 - São Paulo (zona norte): enxurrada
Vítima: um homem
14) 29/1/26 - Piracicaba: enxurrada
Vítima: um homem
15) 8/2/26 - Indaiatuba: cabeça d'água
Vítima: um homem