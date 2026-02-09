A Defesa Civil confirmou nesta segunda-feira (9) a 15ª morte relacionada às chuvas no estado de São Paulo durante a Operação Chuvas 2025/26, iniciada no dia 1º de dezembro e com término previsto para 31 de março.

O óbito ocorreu na tarde deste domingo (8) no córrego Barnabé, região central de Indaiatuba, na região de Campinas, nas proximidades da rua Bernardino de Campos.

A corporação informou que suas equipes foram acionadas para atendimento envolvendo trabalhadores que atuavam em uma ação de contenção de vazamento de resíduo químico e óleo mineral no córrego.